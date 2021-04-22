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Здоровье22 апреля 2021 16:26

В Орловской области число ковидных коек сократили до 1271

Для пациентов с коронавирусом в больницах остаются свободными 308 мест
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области число ковидных коек сократили до 1271

В Орловской области число ковидных коек сократили до 1271

Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают свертывать койки, ранее перепрофилированных под пациентов с коронавирусом. По данным на 22 апреля 2021, в больницах продолжает работу 1271 ковидная койка.

Об этом сегодня на заседании регионального оперштаба в Орле сообщил и.о. начальника облздрава Владимир Николаев. По его информации, 595 коек вновь работают по старому профилю.

- Свободными для пациентов с коронавирусом в орловских больницах остаются 308 мест. Занято 963 койки, -сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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