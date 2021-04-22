В Орле планируют сократить обилие рекламных щитов в центре города

В Орле планируют сократить обилие рекламных щитов центре города Фото: Архив "КП"

В Орле планируют отодвинуть избыток рекламных щитов из центра города. Об этом сегодня, 22 апреля, на заседании профильного комитета горсовета рассказала начальник УМИЗ Татьяна Решетова.

По данным администрации Орла, в настоящее время на территории облцентра обозначено 384 места для размещения рекламных конструкций. Значительное их количество на центральных улицах.

- В перспективе не останется щитов вдоль дорог. Это произойдет по мере окончания сроков действия договоров на установку и эксплуатацию старых рекламных конструкций на центральных улицах. При этом появятся новые места для размещения светодиодных экранов и медиафасадов, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета со ссылкой на доклад Татьяны Решетовой.

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