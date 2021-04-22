В Орле увеличат количество автобусов до сталепрокатного завода Фото: Архив "КП"

Сегодня, 22 апреля, в Орле прошло заседание профильного комитета горсовета по экономике. На повестке дня вновь оказалась ситуация с общественным транспортом.

С жалобой к депутатам обратились сотрудники индустриального парка «Орел». Добраться на работу в промзону и с работы домой для них непростая задача. Как пояснили заводчане, это связано сходами автобусов с маршрута в депо и недостаток машин в рейсах.

Отметим, транспортную доступность сталепрокатного завода обеспечивают три маршрута - три городских (№10, 16 и 34) и один областной трехзначный.

- К исправлению недоработок администрация уже приступила. Количество машин на маршруте №10 должно быть 10, ежедневно выходит 9-10. На маршруте №16, который обслуживает МУП ТТП, число машин увеличено с 12 до 14 автобусов, на маршруте № 34 — подготовлено изменение с 13 — до 18 машин, чтобы сократить интервалы, — сообщил Вадим Ничипоров, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения администрации Орла.

28 апреля должна состояться встреча с трудовыми коллективами индустриального парка «Орел». Администрация планирует проанализировать графиков перевозок.

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