Шесть орловцев написали «Тотальный диктант-2021» на отлично. Фото: библиотека им. Бунина

В Орловской области подвели итоги просветительской акции «Тотальный диктант - 2021». В этом году она проходила на трех открытых площадках – Пушкинке, Бунинке и музее-заповеднике Тургенева «Спасское-Лутовиново».

Проверить свою грамотность решились 111 человек, из них шесть написали диктант на отлично: три человека на площадке областной библиотеки им. Бунина и три − на площадке библиотеки им. Пушкина в Орле.

- Церемония награждения состоится 24 апреля в 18.30 в читальном зале Орловской областной библиотеки им. Бунина, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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