В орловских колониях содержатся почти три с половиной тысячи осужденных Фото: Архив "КП"

В Управлении УФСИН России по Орловской области прошло заседание коллегии и подведение итогов работы в первом квартале 2021 года. В центре внимания – содержание осужденных в колониях.

По данным ведомства, в регионе 3,5% снизилось количество осужденных, находящихся в исправительных учреждениях. В настоящее время ы них содержится 3484 человека.

Больше всего осужденных отбывает наказание за наркотики. Таких в орловских колониях 987 человек. На втором месте – осужденные за убийства. Их 588 человек. За кражи сидят 467 человек.

- Больше всего осужденных (1073 человека) отбывают наказание сроком от 5 до 10 лет, до 3 лет - 821, от 3 до 5 лет - 607. Подавляющее большинство содержащихся в исправительных учреждениях (2771 осужденный) среднего возраста – от 25 до 55 лет, 51 осужденный старше 60 лет, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.

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