МЧС: на Орловскую область надвигаются грозы и сильный ветер

На Орел и область надвигается непогода Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В МЧС жителей Орловской области предупредили о надвигающейся непогоде. 22 и 23 апреля в регионе ожидаются дожди с грозами и сильный ветер, которые к выходным и вовсе сменятся заморозком.

Как прогнозирует орловский гидрометцентр, погода начнет портится к вечеру четверга 22 апреля. На территории области облачное с прояснениями небо, в ночное время без сильных осадков, а вот днем в пятницу 23 числа дожди, местами грозы, а в отдельных районах и град. Ветер придет с юга с переходом на западное направление, скорость его составит 7-12, а при грозах и 15-20 м/с. При этом будет достаточно тепло: +2°С…+7°С в ночное время, а днем +13С…+18°С. К выходным же на Орловщине и вовсе ожидаются заморозки.

В региональном главке МЧС орловцев просят в плохую погоду соблюдать меры предосторожности и правила безопасности.