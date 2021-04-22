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Общество22 апреля 2021 13:30

Под Орлом арендатор поля получил штраф за его неиспользование

Мужчину обязали заняться обработкой земельных участков
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Под Орлом арендатор поля получил штраф за его неиспользование

Под Орлом арендатор поля получил штраф за его неиспользование

Фото: Архив "КП"

В Орловском районе арендатор 83 гектаров сельхозугодий получил штраф и предписание от Россельхознадзора. Мужчине выписали штраф на 10 тысяч рублей за то, что тот взял землю в аренду в 2018 году и запустил ее.

По данным Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в феврале 2021 года инспекторы провели рейд и зафиксировали факт зарастания земельных участков сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

- По факту нарушения земельного законодательства в отношении арендатора земельного участка проведена внеплановая проверка. Он был привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 10 000 рублей. В целях введения земельного участка в сельскохозяйственный оборот нарушителю выдано соответствующее предписание, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.

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