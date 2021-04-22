В Орле проходит рейд по выявлению машин с тонировкой. Фото: УМВД России по Орловской области

С понедельника, 19 апреля, сотрудники ГИБДД проводят рейд по выявлению машин с тонировкой. Только за три дня инспекторы остановили на дорогах Орла 27 водителей-нарушителей.

16 автомобилей оказались с превышением норм тонировки. На их владельцев составили административные протоколы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Теперь им грозят штрафы.

Еще в 11 машинах были установлены стекла, покрытые прозрачными цветными пленками. Они также не соответствовали требованиям по светопропускаемости. Водителям выдали предписания устранить их.

- В случае повторного совершения правонарушения водитель может быть привлечен к административной ответственности по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Санкция за данное правонарушение - штраф от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест до пятнадцати суток, либо обязательные работы от сорока до ста двадцати часов, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Рейд продлится до 28 апреля 2021 года включительно.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39