Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье22 апреля 2021 12:14

Коронавирус в Орловской области на 22 апреля 2021: два человека умерли, 53 заболели

За время пандемии заразились уже 33 704 человека
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Коронавирус в Орловской области на 22 апреля 2021

Коронавирус в Орловской области на 22 апреля 2021

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 22 апреля 2021 года, в Орловской области подтвердилось 53 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

.

Всего за весь период пандемии в регионе заболели 33 704 человека, из них вылечиться смогли 31 458. Накануне из больниц выписались 82 жителя Орловской области. Еще 1701 человек в настоящее время продолжает лечение.

За минувшие сутки подтвердилась смерть еще двух пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся за время пандемии достигло 545.

.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

Коронавирус Covid-19Коронавирус в Орловской области 2021: последние новости