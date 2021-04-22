Коронавирус в Орловской области на 22 апреля 2021: два человека умерли, 53 заболели

Коронавирус в Орловской области на 22 апреля 2021
Фото: Архив "КП"
Сегодня, 22 апреля 2021 года, в Орловской области подтвердилось 53 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
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Всего за весь период пандемии в регионе заболели 33 704 человека, из них вылечиться смогли 31 458. Накануне из больниц выписались 82 жителя Орловской области. Еще 1701 человек в настоящее время продолжает лечение.
За минувшие сутки подтвердилась смерть еще двух пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся за время пандемии достигло 545.
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