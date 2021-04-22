В Орле дорожникам вновь придется перекладывать асфальт на Брестской

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле подрядчику, ремонтировавшему участок дороги на Брестской улице, вновь придется передать работу. Латки оказались с браком.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла. Отмечается, что подрядной фирме ООО "Горстрой" направлена претензия. Раньше мэрия уже забраковывала ямочный ремонт Брестской, дорожники переделали его. Но проверка показала, что качество асфальта еще хуже, чем в прошлый раз.

- Некачественные, несоответствующие технологии работы приниматься и оплачиваться не будут. Подрядчик об этом предупрежден под подпись, - прокомментировал Андрей Глоденко, начальник дорожного отдела Управления коммунальным хозяйством.

Контракты с подрядной фирмой заключены на ремонт дорог в двух районах города - Советском и Заводском, каждый на 3 миллиона рублей.