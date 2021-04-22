В Орле в «Чистых играх» примут участие 107 команд Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

24 апреля в Орле пройдет Всероссийский субботник и приуроченные к нему экологические соревнования «Чистые игры». В этом году в скоростном сборе мусора посоревнуются 107 команд - около 300 человек.

«Чистые игры» пройдут в Орле во второй раз. Участникам предстоит навести порядок в Медведевском лесу (62 команды) и левом берегу Оки (45 команд). Оценивать команды будут по скорости и количеству собранного мусора.

- За мешок смешанного мусора команде обеспечено 5 очков, а за мешок с металлом — максимально возможные 10 баллов. На вес золота оцениваются батарейки — за их находку можно заработать до 20 баллов, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Отдельная награда ждет команду, сделавшую во время уборки самую необычную находку.

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