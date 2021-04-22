Андрей Клычков прокомментировал задержание главы депздрава Залогина

Ситуацию губернатор прокомментировал во время прямого эфира в соцсетях

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал задержание руководителя регионального Департамента здравоохранения Ивана Залогина. Свою позицию Клычков озвучил в ходе прямого эфира в соцсетях вечером 21 апреля.

- Поступают вопросы по факту возбуждения уголовного дела в отношении руководителя Департамента здравоохранения. Правоохранительными органами ведется проверка, в которой мы со своей стороны будем оказывать максимальное содействие для того, чтобы она была объективной. Правоохранительные органы разберутся, - отметил губернатор.

Залогин был задержан на днях следователями, уголовные дела возбуждены о воспрепятствование предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. По делу уже прошли обыски, допросы. Изъято 5,5 миллионов рублей, документы, цифровые носители. Мера пресечения чиновнику пока не выбрана.

Редакция "КП-Орел" следит за ходом расследования.