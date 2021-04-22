В Орле суд рассмотрит дело о жестоком убийстве мужчины во дворе дома. Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле закончилось расследование уголовного дела о жестоком убийстве 31-летнего мужчины. Трагедия произошла ночью 10 января 2021 года во дворе многоэтажного дома на улице Достоевского в Заводском районе.

Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. Им оказался 38-летний орловец, испытывавший к своей жертве личные неприязненные отношения.

В ходе расследования выяснилось, что в ходе конфликта он нанес пять ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Следствием выполнен значительный объем следственных действий: проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей, очные ставки, судебные экспертизы. В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

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