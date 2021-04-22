В орловском селе Вяжи-Заверх сгорела квартира в трехэтажке. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В среду, 21 апреля, в селе Вяжи-Заверх Новосильского района произошел сильный пожар в трехэтажном жилом доме. Огонь охватил однокомнатную квартиру на последнем этаже.

Инцидент произошел в районе 12 часов дня. К моменту прибытия пожарных из окон квартиры уже шли черные клубы дума. Сотрудникам 28-й пожарно-спасательной части удалось оперативно сформировали звено газодымозащитников, проникли в квартиру и эвакуировать находившихся там людей, а также жильцов соседних квартир.

- В результате пожара квартира выгорела изнутри. Пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются специалистами, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Отметим, сгоревшая квартира не была электрифицирована и газифицирована.

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