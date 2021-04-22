В Орле девушка пострадала при столкновении грузовика с легковушкой

Девушка-пассажир пострадала при ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле девушка-пассажир автомобиля "ВАЗ" пострадала при столкновении легковушки с грузовиком. Машины не разъехались в Советском районе города, на Цветаева.

Автомобильная авария случилась поздним вечером в среду, 21 апреля. 51-летний водитель грузового авто марки "ФАВ" вел машину по улице Цветаева, он ехал со стороны Полесской в сторону Наугорского шоссе. В это же время во встречном направлении двигалась легковая "Десятка", за рулем был 22-летний водитель. Грузовик стал поворачивать и машины столкнулись.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ 2110", девушка 18 лет, получила травмы, после оказания разовой медицинской помощи отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Орловской области госавтоинспекторы зафиксировали 13 ДТП, в двух из них пострадали люди. Погибших нет.