В Северном районе Орла задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В Северном районе Орла полицейские задержали мужчину, который больше года находился в федеральном розыске. 37-летний житель облцентра был осужден за незаконное приобретение и хранение наркотиков, но на назначенные обязательные работы он так и не явился.

Орловец попался, когда ему понадобилась замена паспорта в УВМ. Сотрудники подразделения вызвали полицию.

- Прибывшие полицейские сначала доставили задержанного в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, а затем отвезли в суд. Решением суда ему был назначен арест на 30 суток, - рассказали «КП» пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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