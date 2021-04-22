Долг «Дорожной службы» Орловской области составил почти 400 миллионов рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В среду, 21 апреля, в Орле прошло заседание профильного комитета облсовета по экономике. Одной из основных повесток дня стало состояние дел в ГУП «Дорожная служба».

По данным, озвученным директором предприятия Сергеем Музалевым, в настоящее время кредиторская задолженность «Дорожной службы» составляет более 397 миллионов рублей. Чистая прибыль предприятия за 2020 год составила чуть больше 7 миллионов рублей.

- В 2020 году предприятием было выполнено работ на сумму 1,4 миллиарда рублей, из которых почти 262 миллиона направлено на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание региональных автодорог, - сообщил Сергей Музалев.

Депутаты облсовета рекомендовали Департаменту государственного имущества и земельных отношений усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и дисциплиной предприятия.

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