В Орле из-за столкновения «Рено» с автобусом пострадала женщина. Фото Госавтоинспекции по Орловской области

В среду, 21 апреля, в Заводском районе Орла произошло столкновение иномарки «Рено Меган» и рейсового автобуса. Инцидент случился в половине двенадцатого часа дня неподалеку от торгового центра на Кромском шоссе.

49-летний водитель иномарки ехал по шоссе со стороны Автогрейдерной улицы и начал поворот направо. Однако, как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, он заблаговременно не заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части. В результате произошло столкновение с автобусом.

- В салоне автобуса «ПАЗ» в результате столкновения произошло падение 64-летней женщины-пассажира. Она отпущена на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39