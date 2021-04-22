В Орловской области хотят построить битумный терминал в Хотынце. Фото: пресс-служба губернатора области

Накануне, 21 апреля, в администрации Орловской области состоялась встреча заместителя губернатора с руководством компании «Битполимер». В центре внимания оказался проект по строительству битумного терминала в Хотынце.

Пока проект на стадии планов. Однако объем инвестиций на его реализацию уже рассчитали – около двух миллиардов рублей. Планируемая сдача объекта в эксплуатацию – конец 2021 года - начало 2022 года.

- Строительство битумного терминала позволит создать 56 новых рабочих мест. В настоящее время компанией уже приобретены земельные участки и подготовлен проект строительства, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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