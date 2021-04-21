Орловец попал под уголовную статью за фиктивное директорство

Дело расследуется по статье "Незаконное образование юридического лица" Фото: Архив "КП"

В Орле следственный комитет возбудил и расследует уголовное дело о фиктивном директорстве. Фигурантом его стал мужчина, зарегистрироваший ООО, но по факту являющийся подставным лицом.

По версии следствия, подозреваемый в 2019 году согласился на предложение знакомого учредить юридическое лицо и выступить директором вновь созданного ООО "Авангард". Мужчина подал все документы бухгалтеру, тот, не подозревая о замысле, зарегистрировал общество в налоговой. В свою очередь налоговая зарегистрировала юрлицо и внесла его в реестр. Однако по факту директор оказался подставным.

- Злоумышленник не имел цели управления указанным юридическим лицом, организационно - распорядительные, административно - хозяйственные функции в данной организации никогда не осуществлял, обществом не управлял. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, - сообщает официальный сайт СУ СК РФ по Орловской области.

Дело расследуется по 173.2 статье УК РФ: незаконное образование юридического лица.