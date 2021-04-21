В Орле контейнерные площадки оказались завалены мусором

Фото: "Зеленая роща"

В Орле контейнерные площадки оказались засыпаны мусором. Перенакопление отходов коммунальщики связывают со стартом работ на приусадебных участках: на площадках ветки, листья и прочие отходы из сада и огорода.

Регоператор "Зеленая роща" обещал на подведомственных территориях в ближайшее время навести уборку.

- Нынешняя весна первая, когда действуют новые правила с жесткими ограничениями для сжигания травы, листвы, спиленных веток на собственных участках. И те отходы, что раньше уничтожались на приусадебных участках, теперь складируются на контейнерных площадках как в Орле, так и во всех районах области, - пояснили в пресс-службе УК "Зеленая роща".

Как говорится в пресс-релизе, перевозчики работают сейчас в усиленном режиме вывозя отходы с контейнерных площадок, привлекается дополнительная техника. В управляющей компании обещали работать до тех пор, пока порядок не будет наведен полностью.