Самыми богатыми депутатами горсовета Орла стали братья Рыбаковы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Депутаты Орловского горсовета отчитались о доходах за 2020 год. Судя по представленным декларациям, самыми богатыми народными избранниками в прошлом году стали братья Рыбаковы.

Декларации опубликованы на официальном сайте городского Совета. Больше других заработал в прошлом году Игорь Рыбаков - 149,6 млн рублей. В горсовете он представляет "Справедливую Россиию" На втором месте его брат Виталий Рыбаков, самовыдвиженец, с доходом в 146,5 млн рублей за 2020 год.

Далее следует Виктор Панухник, тоже справедливоросс, доход которого за прошлый год задекларирован в размере 85,6 млн рублей. Панухник является директором ООО "Астория".

Самый небольшой доход оказался у депутата Марины Франко, представляющей партию КПРФ. За год народная избранница заработала около 43 тысяч рублей.

Председатель городского Совета Василий Новиков в 2020 году получил доход в размере 2,6 млн рублей. Это гораздо меньше, чем в 2019: тогда Новиков задекларировал более 8 миллионов рублей.