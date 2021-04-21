Мэр Орла заработал за 2020 год 4 миллиона рублей

Мэр Орла представил декларацию о доходах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мэр Орла Юрий Парахин задекларировал доходы. Судя по декларации, за 2020 год глава города заработал немногим более 4 миллионов рублей.

Декларацию опубликовал сайт городской администрации. За прошлый год доходы Парахина составили 4 142 770 рублей с копейками. В декларации также указана собственность мэра: это две квартиры площадью 113 и 114 квадратных метров, причем вторая зарегистрирована на несовершеннолетнего ребенка градоначальника.

В собственности у Парахина есть легковой автомобиль марки "Фольксваген", прицеп, гараж. А в совместной собственности у мэра с ребенком имеется жилой дом площадью 346 квадратов и 5 тысяч квадратных метров земли.