Заместителем главы администрации Орла по финансам назначен Алексей Степанов

Алексей Степанов назначен на пост главы финансово-экономического управления администрации

На должность замглавы администрации Орла по финансам назначен Алексей Степанов. На посту он сменил Игоря Краличева.

Об этом сообщили в пресс-служба горадминистрации 21 апреля.

- В администрации города Орла Алексей Степанов трудится с 2017 года. Он трудился на должностях заместителя начальника управления муниципального имущества и землепользования, заместителя начальника управления градостроительства, - говорится в сообщении.

Последний рабочий день у прежнего главы финансово-экономического управления был 12 апреля. С 21 числа в должность официально вступил Алексей Степанов.