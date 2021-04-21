В Орле прокуратура наказала владельца швейной фабрики за невыплату зарплаты

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле прокуратура помогла восстановить права людей на получение заработной платы. Четверо сотрудников швейного производства получили свои деньги только после вмешательства надзорного ведомства.

Владелец фабрики задолжал рабочим больше 170 тысяч рублей. Когда началась проверка выяснилось, что работники оформлены на производстве неофициально. Как оказалось, раньше предприниматель уже задолжал сотрудникам по зарплате, люди обращались в трудовую инспекцию. Но толку из этого не вышло. В итоге прокуратура оштрафовала владельца производства, а руководителю госинспекции труда внесено представление.

- После вмешательства прокуратуры работодателем была погашена имеющаяся задолженность по заработной плате перед 4 работниками в размере 172 000 рублей, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.