Под Орлом полицейские поймали вора-домушника

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Орловские полицейские поймали вора-домушника. Житель Орловского района попался на краже из частного владения сварочного аппарата, двух бензопил, дрели, углошлифовальной машины и ТВ-пиставки.

В полицию обратилась владелица дома. Она не была в нем какое-то время,а когда приехала в конце зимы обнаружила, что окно разбита, а имущество пропало. Полицейские завели уголовное дело по статье "Кража" и взялись за розыск возможного вора. Под подозрение попал житель одной из местных деревень.

- К преступлению оказался причастен 39-летний гражданин. Он признался в причастности к противоправному деянию и выдал принадлежащий потерпевшей инструмент. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.