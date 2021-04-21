В Орловской области еще более 400 человек не получили льготные лекарства Фото: Архив "КП"

Накануне, 20 апреля, в Орле прошло заседание профильного комитета облсовета. В центре внимания ситуация с льготными лекарствами для жителей региона.

Напомним, в начале 2021 года перебои с поставками медикаментов привели к тому, что люди с тяжелыми заболеваниями по несколько месяцев не могли получить жизненно необходимые препараты. Эта история получила огласку на всю страну.

В настоящее время идет расследование нескольких уголовных дел. Задержан ряд чиновников облздрава.

- В текущем году количество отсроченных рецептов доходило до 800. Департаментом проведен ряд мероприятий, в результате чего в настоящее время на отсроченном обеспечении остается 401 рецепт, - сообщил на комитете и.о. руководителя обздрава Владимир Николаев.

Чиновник объяснил ситуацию с лекарствами тем, что не состоялись аукционы на их закупку. Причина - отсутствие предложений от официальных поставщиков.

Отметим, в настоящее время в Орловской области право на льготное обеспечение имеют более 63,7 тыс. человек: из них 11 667 человек — федеральные льготники, 51 304 человека — региональные и 102 человека с редкими орфанными заболеваниями.