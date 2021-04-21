Коронавирус в Орле на 21 апреля: 54 человека заболели, 3 умерли

Собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области Фото: архив "КП"

Федеральный оперштаб обновил статистику по распространению COVID-19 и его последствиям. Рассказываем сколько человек заболело коронавирусом на 21 апреля 2021 года в Орловской области, сколько выздоровело и сколько скончалось.

Согласно данным федеральной статистики за сутки еще у 54 человек подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Общее число заболевших за месяцы наблюдения составляет 33 651.

Выписано по выздоровлению еще 84 орловца. Суммарно излечились и выписаны 31 376 человек.

Сегодняшняя статистика вновь не обошлась без данных о смертельных случаях коронавируса. Ушло из жизни 3 жителей Орловской области болевших коронавирусом. За месяцы пандемии умерло 543 орловца.