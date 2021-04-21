В Орле несколько домов, школа и роддом временно остались без тепла

В Орле 21 апреля в нескольких домах выключили тепло, горячую воду и свет Фото: Архив "КП"

В Орле 21 апреля в домах по нескольким улицам отключат электричество, горячую воду и отопление. Публикуем список адресов, попавших в зону временного перебоя с ресурсами.

Об отключениях сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Электроэнергии не будет 21 апреля с 14.00 до 17.00 в домах 2-8 по Карачевскому шоссе, а также в домах №5 и №7 по Садовому проезду.

Отопления и горячей воды не будет до 13.00 21 апреля по следующим адресам: Комсомольская, 272, 274, 282, 284, 286, 288, Авиационная, 2, 6, а также улица Латышских Стрелков, 107 и 105 (школа №28).

Отопление до 13 часов также будет отсутствовать в городском Роддоме (1-я Посадская, 19).