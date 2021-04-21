В Орле парки и скверы начали обрабатывать от клещей

В Орле началась обработка скверов и парков от клещей. Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле начали обрабатывать от клещей парки и скверы. Протравят кровососов в ближайшее время на десяти территориях, несколько дней тут лучше не гулять.

Общественные пространства обрабатывают инсектицидом, который относится к умеренно опасным и мало опасным. Но все же стоит воздержаться от прогулок по территориям, где он был распрыскан. На них установили специальные предупреждающие таблички и огородили сигнальной лентой.

- Сегодня проведена обработка сквера Гуртьева и территории около библиотеки Бунина, Тургеневского бережка, сквера «Орлята», Историко-литературного квартала. В ближайшее время от клещей обезопасят Дворянское гнездо, парк «Орловская крепость» и Ботанику, территорию около озера Светлая жизнь и Комсомольский сквер, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

В общей сложности инсектицидом обработают 16 пространств.