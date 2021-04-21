В трех районах Орловской области выявили энерговоровство почти на 350 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В трех районах Орловской области специалисты Новосильского РЭС Орелэнерго выявили случаи энерговоровства почти на 350 тысяч рублей. За март 2021 года самовольное подключение к электросетям были зафиксированы в Новосильском, Залегощенском и Корсаковском районах.

Три случая энерговоровства были подтверждены в Залегощенском районе в селах Золоторево, Архангельское и Алешня. Еще два факта - в Новосильском районе в деревнях Чернышево и Соколье. Последние два случая в Корсаковском районе в населенных пунктах Спешнево и Нечаево.

- По всем выявленным случаям подготовлены и направлены в территориальные отделы полиции заявления о привлечении нарушителей к ответственности, предусмотренной законодательством РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе «Россети Центр» - «Орелэнерго».

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