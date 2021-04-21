В Орле комиссия по этике признала поведение депутата Виталия Рыбакова некорректным

В горсовете разбирали ситуацию с высказываниями депутата Рыбакова о мэре Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во вторник, 20 апреля, в Орле прошло заседание комиссии по депутатской этике. В горсовете разбирали ситуацию с высказываниями депутата Виталия Рыбакова в адрес мэра Юрия Парахина.

Напомним, глава города обратился в прокуратуру после сессии горсовета 25 февраля 2021 года. Юрий Парахин заявил, что депутат допустил по отношении к нему некорректные высказывания.

На заседании члены комиссии прослушали аудиозапись с сессии горсовета и выслушали самого депутата Виталия Рыбакова.

- Большинством голосов комиссия признала факт нарушения депутатом Рыбаковым порядка работы городского Совета путем использования грубых и некорректных выражений в адрес мэра города. Горсовету было рекомендовано потребовать надлежащего выполнения депутатских обязанностей, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского горсовета.

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