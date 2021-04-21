В Железнодорожном районе Орла 22-летний мужчина попал под «ВАЗ». Фото: Госавтоинспекции по Орловской области.

Во вторник, 20 апреля, в Железнодорожном районе произошло ДТП с участием пешехода. Отечественная легковушка сбила 22-летнего мужчину.

Авария произошла в районе дома №48 на Ливенской улице в 17:10 часов вечера. Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот же момент в сторону 1-ой Курской улицы ехал 24-летний водитель «Ваз 21214». Избежать столкновения не удалось.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

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