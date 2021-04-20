Орловской области выделят 185 миллионов рублей на переселение из аварийных домов Фото: Архив "КП"

Орловской области одобрили дополнительные финансовые лимиты на переселение людей из авариного жилья. Регион получит еще 185 миллионов рублей. Их направят на реализацию переселения в 2021-2022 годах.

В настоящее время Орловская область уже получила авансовые средства дополнительного лимита в размере 37,1 млн рублей. С софинансированием из областного бюджета они перечислены городу Орлу.

- Дальнейшее финансирование будет осуществятся по мере заключения администрацией города муниципальных контрактов на приобретение квартир у застройщиков для расселения граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в этап 2021-2022 областной адресной программы, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.