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Общество20 апреля 2021 17:29

Орловцы больше ста раз нарушили земельное законодательство

Жителей региона оштрафовали на 240 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Жители Орловской области больше ста раз нарушили земельное законодательство за несколько месяцев. Сумма штрафов превысила 240 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Росреестра. Ведомство провело несколько десятков проверок, 43 человека по их итогу привлекли к административной ответственности. Чаще всего нарушения заключаются в том, что орловцы самовольно занимают земельные участки, либо используют землю не имея на нее прав. Таких нарушений около 60%. Еще около 30% - это использование земель не по назначению.

- Нарушители земельного законодательства несут административную ответственность в виде наложения штрафа, минимальный размер которого для физических лиц составляет пять тысяч рублей, а для юридических лиц – от ста тысяч рублей, - пояснила "КП" Елена Калсынова, заместитель руководителя регионального Росреестра.