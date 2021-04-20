Орловцы пожаловались на дороги под Мценском

Фото: администрация Мценского района

Накануне, 19 апреля, на сайте администрации Мценского района появилась обращение к «Орелгосзаказчику» с просьбой навести порядок на нескольких автомобильных районах.

Любовь Фомина, и. о. начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта районной администрации, сообщила, что амчане испытывают большие затруднения при передвижении по дорогам «Мценск - Высокое – Мелынь», «Корсаково - Войново - Жилино - Верхнее Алябьево», «Болхов - Мценск – Шашкино» и «Болхов - Мценск - автодорога деревни Сторожевое - деревня Торкуновка».

- Только в 2020 году поступило более 20 обращений. В данных направлениях в 108 населенных пунктах живет 6771 человек. Пока наши жители пересекают препятствия в виде глубоких ям на асфальтовом покрытие, вместо того чтобы начать ремонт в районе ГУП ОО «Дорожная служба» латает дыры в Мценске, где жители не испытывают таких затруднений с передвижением по дорогам, - сообщается на сайте администрации Мценского района.