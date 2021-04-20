Молодой орловец подвез мужчину, а затем ограбил его

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Жителя Орловской области ограбил молодой человек, который его подвозил. Грабитель отнял у своего попутчика мобильник и 20 тысяч рублей, затем высадил его на дороге и был таков.

В полицию за помощью обратился 31-летний житель Урицкого района. Сотрудникам райотдела тот рассказал, что некоторое время его подвозил незнакомый водитель. Поездка обернулась неожиданно: недалеко от районного центра, поселка Нарышкино, владелец авто отобрал у попутчика деньги и гаджет силой, затем высадил его и был таков. Оперативникам удалось установить личность похитителя. Грабителем оказался 22-летний житель Хотынецкого района.

- В отношении данного лица следственным отделением ОМВД России по Урицкому району возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Украденный телефон полицейские изъяли. Куда задержанный дел чужие деньги устанавливается, следствие продолжается.