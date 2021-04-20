Жители Орла совершили 150 попыток мелких краж и дебоша за три месяца 2021 года

Росгвардейцы задержали за три месяца 107 человек в Орле
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За первый квартал 2021 года в Орле произошло более 150 попыток мелких краж из магазинов и заправок, а также случаев дебоша и распития алкоголя в общественных местах.
Сотрудники Росгвардии за три месяца задержали в облцентре 107 человек.
- Впоследствии нарушители административного законодательства были привлечены к ответственности, по некоторым прецедентам возбуждены уголовные дела, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.