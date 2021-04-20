В четырех районах Орловской области за неделю нет заболевших коронавирусом

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В четырех районах Орловской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в регионе заболело за последние 7 дней 388 человек, оперштаб области рассказал о географии заболеваемости на 20 апреля 2021.

Не зафиксировано новых случаев COVID-19 в Должанском, Глазуновском, Знаменском и Корсаковском районах. Самое большое число заразившихся за неделю в городе Орле - 185, на втором месте Ливенский район - 45, далее Орловский район - 23, а следом Дмитровский район и 20 заболевших за неделю.

За все время наблюдения ситуация в муниципальных образованиях области сложилась следующая. В городе Орле за месяцы пандемии заболело 16 995 человек, в Орловском районе 4 071, в Ливенском 2 004, в Мценском 1 684, в Дмитровском 827, в Болховском 788, в Урицком 764, в Покровском 605, в Хотынецком 599, в Малоархангельском 528, в Свердловском 493,в Новодеревеньковском 468, в Кромском 456, в Залегощенском 448, в Колпнянском 422, в Должанском 390, в Верховском 389, в Троснянском 379, в Глазуновском 264, в Шаблыкинском 225, в Краснозоренском 219, в Сосковском 213, в Знаменском 171, в Новосильском 161, в Корсаковском 74.

Всего в Орловской области заболело 33 597 жителей, 31 292 человека излечились.