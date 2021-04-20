С начала 2021 года в Орле отловили 268 бродячих животных Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 19 апреля, в Орле прошло заседание профильного комитета облсовета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Одним из самых актуальных вопросов повестки дня стал отлов бездомных собак в областном центре.

Напомним, эта проблема существует уже не первый год. Горожане направляют сотни жалоб на разгул хвостатых в городе. Однако отлов не снижает их численность, после передержки и стерилизации животных снова отправляют на улицы. При этом орловцы и сами регулярно пополняют их количество, избавляясь от домашних животных.

Уже несколько лет в городе рассматривается перспектива строительства госприюта для бездомных животных. В этом году должна начаться разработка проектно-сметной документации для него.

- В данный момент идет работа над ПСД по капремонту приюта для животных. Предполагается, что 20 мая будут рассмотрены поданные заявки, а 10 июня будет заключен договор. Цена контракта — 2,1 млн рублей, - сообщил на заседании Виталий Сиротин, заместитель руководителя Управления ветеринарии Орловской области.

Пока же в городе продолжается отлов по заявкам жителей. С начала 2021 года было отловлено 268 бродячих животных.