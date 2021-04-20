Призывники из Орла отправились в армию

Молодые орловцы отправились в ряды вооруженных сил РФ. Фото: пресс-служба администрации Орла

Весенняя отправка в ряды вооруженных сил РФ началась в Орле. Первые новобранцы отправились в город Муром Владимирской области, молодые люди будут служить в инженерных войсках.

В общей сложности из Орла и области отправится служить тысяча призывников. Первые 25 из них попрощались на время с домом и семьей 19 апреля.

25 новобранцев пополнят инженерные войска. Фото: пресс-служба администрации Орла

- Решение о том, в каких войсках будет служить солдат, принимает муниципальная призывная комиссия. Эти ребята отправятся в войска, где будут изучать инженерное обеспечение ведения боевых действий. После прохождения срочной службы им доступна льгота на поступление в вуз по данной направленности. Помимо этого каждый призывник через полгода имеет возможность заключить контракт с воинской частью на 2 года, - цитирует пресс-служба администрации Орла заместителя начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Юрия Лазарева.

Из Орловской области отправится в армию тысяча призывников. Фото: пресс-служба администрации Орла

Новобранцы из Орловской области пополнят войска Западного и Центрального округов. Орловцы будут служить в Москве, Питере и Ленинградской области, Владимире, Белгороде и других городах.