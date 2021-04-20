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Здоровье20 апреля 2021 11:55

Коронавирус в Орле на 20 апреля 2021: 56 человек заболело, 4 умерли

Федеральный оперштаб обновил статистику
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНВО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНВО (архив)

В Орловской области на 20 апреля подтверждено еще 56 случаев заражения коронавирусом среди населения. Федеральный оперштаб представил обновленные данные о распространении инфекции по регионам России.

Таким образом суммарное число заболевших в Орле и области составляет 33 597 человек. В данный момент на лечении находится 1765 человек. В больницах занято 1038 специализированных ковидных коек, 233 места свободно.

Выздоровело за прошедший день еще 86 человек. За все время наблюдения в Орловской области насчитывается 31 292 человека, победивших COVID-19.

Вновь оперативный штаб сообщает о смертельных случаях коронавируса: еще 4 жителя Орловской области умерло. Суммарно ушло из жизни 540 орловцев с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора и регионального Департамента здравоохранения, - сообщает Пресс-служба правительства Орловской области.

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