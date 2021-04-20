В Зареченском микрорайоне Орла появятся новые остановки и разворотное кольцо

В Зареченском микрорайоне Орла изменится схема движения транспорта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Зареченском микрорайоне Орла до конца года власти планируют обновить схему движения общественного транспорта. Местных жителей ждут изменения.

Ранее администрация города предложила на выбор орловцам, проживающим в Зареченском, два варианта изменения схемы движения маршрутных автобусов по району. Не без споров и с небольшим отрывом, но орловцы все же выбрали подходящий им вариант.

- Поддержанная жителями схема предполагает дооборудование четырех остановочных пунктов и разворотного кольца на пересечении улиц Емлютина и Зареченской с местом для стоянки автобусов. По предварительной договоренности, организацию остановки для маршрута №8 на пересечении Зеленина и бульвара Молодежи готовы взять на себя частные перевозчики, - рассказал мэр Орла Юрий Парахин в своем аккаунте в инстаграме.