В Орле выпускные-2021 в детсадах и школах могут пройти по классам

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в 2021 году выпускные утренники и вечера в детских садах и школах могут пройти по классам. За такой вариант проведения их высказался губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях 19 апреля.

Провести мероприятия в масштабном формате не позволяет эпидемиологическая ситуация. Пока что власти согласовывают варианты проведения праздников с Роспотребнадзором, родителями малышей и подростков, детсадов и школ.

- Не хочу навязывать лично свою позицию, но считаю, что возможно разрешить проведение выпускных как в детских садах, так и в школах по классам с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Ну как в саду могут дети сами провести праздник? Ну да, с воспитателями, но никакого праздника не будет. Думаю, что нужно здесь идти навстречу и поддержать предложение жителей, - высказался глава региона.

Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании оперативного штаба 22 апреля.