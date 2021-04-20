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Происшествия20 апреля 2021 10:12

В Орле эвакуировали жителей многоэтажки из-за горящего лифта

ЧП случилось в многоквартирном доме на Комсомольской улице
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле из-за загоревшейся кабины лифта эвакуировали жильцов многоквартирного дома. ЧП случилось на Комсомольской улице 19 апреля.

Все произошло утром в понедельник: спасателям о пожаре сообщили, когда было около 7 часов. По прибытию на место происшествия оказалось, что подъезд многоэтажки сильно задымлен. Из квартир спасатели вывели 33 жильцов. На месте работали сотрудники двух пожарных частей.

- Пожарными было ликвидировано возгорание кабины лифта. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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