В Орле полиция разыскивает водителя, сбившего женщину и уехавшего с места ДТП

Пешеход оказалась сбитой в Северном районе города Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле полицейские разыскивают водителя, который сбил женщину и скрылся с места ДТП. Пешеход оказалась под колесами автомобиля 19 апреля на Рощинской улице.

К возможным очевидцам дорожно-транспортного происшествия с просьбой откликнуться обратились в региональном УГИБДД. Примерно в 13.50 в понедельник, 19 числа, в районе дома №17 по улице Рощинской (Северный район) 48-летняя пешеход переходила проезжую часть дороги по "зебре". Машина, двигавшаяся здесь в этот момент, не остановилась.

- Просьба свидетелей (очевидцев), а так же граждан имеющих запись видеорегистратора вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия обратиться по телефону 72-90-00, - обратились к орловцам в УГИБДД УМВД России по Орловской области.