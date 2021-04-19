Орловский губернатор решил разобраться в конфликте собственника и жильцов пансионата "ЗиЛ"

В конфликт собственника бывшего пансионата "ЗиЛ" в Орловской области и проживающих на его территории людей решил вмешаться губернатор. Андрей Клычков поручил разобраться в спорной ситуации, из-за которой несколько десятков людей могут остаться на улице.

Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Исток конфликт во Мценском районе берет со времени покупки бывшего пансионата "Зил" новым владельцем. Дело в том, что на теперь уже частной территории все еще живут семьи. Это люди строившие пансионат еще в советское время, их дети и даже внуки. Все эти годы они платили за коммуналку, имеют прописку. Однако с продажей пансионата здания перевели в нежилые помещения.

- Позиция какого-то гражданина или собственника, вопреки решению суда, не может являться основанием для лишения людей крыши над головой. Важно проверить всю имеющуюся документацию и, в случае необходимости, принять соответствующие меры, - цитирует пресс-служба правительства Андрея Клычкова.

Губернатор попросил вмешаться в ситуацию судебных приставов и прокуратуру.

"КП" следит за развитием ситуации.