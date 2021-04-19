Полицейские и следователи накрыли в Орле подпольный игровой зал Фото: Архив "КП"

В Заводском районе Орла накрыли подпольный игровой зал. Шесть горожан почти год, с июня 2020 года по апрель 2021, проводили незаконные азартные игры, пока не попались в поле зрения полиции и следователей.

Игры проходили в трех разных помещениях, расположенных на территории Заводского района. Как рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, полицейские обнаружили и изъяли в помещениях компьютеры и планшеты с установленным программным обеспечением, мобильные телефоны, сим-карты и роутеры. Также изъято видеооборудование, деньги и документация, подтверждающая факт незаконной игорной деятельности.

- Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

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