В Орле проложили 300 метров водовода от Авиационной до Генерала Родина

В Орле продолжается строительство нового водовода . Фото: Пресс-служба администрации города

В Орле продолжается строительство нового водовода от Авиационной улицы до улицы Генерала Родина. Завершить работы должны к ноябрю 2021 года.

В настоящее время бригады «Орелводоканала» проложили 300 метров труб. Рабочие субподрядной организации из Саратова сделали первое продавливание грунта гидравлическим прессом под Карачаевским шоссе.

- Эта технология позволяет продолжить трубы без выкапывания траншеи. Футляр прокладывают стальным трубопроводом, внутрь которого укладываются трубы из полиэтилена, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

К 11 мая на строящийся объект должны привести первую партию полиэтиленовых труб высокого давления диаметром 630 мм.

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