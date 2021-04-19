«Воспитателем года-2021» в Орловской области стала Ирина Крючкова

Абсолютный победитель конкурса - Ирина Крючкова - воспитатель детского сад № 14 города Мценска

В Орловской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года». В 2021 году в очном туре принимали участие 18 воспитателей. Восемь полуфиналистов провели мастер-классы.

В финальном испытании ток-шоу «Мой профессиональный разговор» участвовали четыре человека. Претендентам на победу предстояло показать свои умения формулировать и аргументировать свою позицию по вопросам дошкольного образования.

По итогам всех конкурсных испытаний почетного звания «Воспитатель года» удостоилась воспитатель детского сад № 14 города Мценска Ирина Крючкова. Она стала абсолютным победителем конкурса.

- Я люблю атмосферу детства, отвечать на сотни детских вопросов «Почему?», радоваться детским успехам и достижениям. Уверена, что научить может знающий, передать опыт – его имеющий, наполнить духовными ценностями – обладающий ими, - подчеркнула Ирина Крючкова.

Теперь победительнице регионального этапа предстоит представить Орловскую область на всероссийском уровне.

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